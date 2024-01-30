ألمانيا.. مزارعون يُغلقون عدة موانئ رفضا لإصلاحات ضريبية

أغلق مزارعون ألمان الطرقات المؤدية إلى عدّة موانئ، بينها ميناء هامبورغ شمال البلاد، احتجاجاً على إلغاء إعفاءات ضريبية كانوا يستفيدون منها، وذلك في إطار تظاهرات زراعية في جميع أنحاء أوروبا تتزامن مع إعلان سائقي القطارات إنهاء إضرابهم الذي شل حركة النقل في البلاد، منذ عدة أيام.

وحذرت الشرطة في مدينة هامبورغ على منصة “إكس”، من أنّ “اضطرابات مرورية كبيرة تحدث في منطقة ميناء هامبورغ”، الأكبر في ألمانيا، ما تسبّب في عرقلة جزء كبير من “حركة مرور الشاحنات” ودعت المواطنين إلى “تجنب المنطقة”.

وأعلنت السلطات تعطل العمل في موانئ ألمانية أخرى، ففي ولاية ساكسونيا السفلى شمال البلاد، منع مزارعون يستقلون حوالي 40 جراراً الوصول إلى أحد موانئ الحاويات قرب مدينة فيلهلمسهافن، وفقاً للشرطة.

ويحتج المزارعون الألمان على إصلاح الضرائب على الديزل الزراعي، والذي ينصّ على إلغاء الإعفاء الذي استفاد منه المزارعون، بحلول العام 2026، إذ لم تؤد فترة مفاوضات بين النقابات والحكومة إلى التوصل إلى حل.

من جهتها أعلنت نقابة سائقي القطارات الألمان إنهاء إضرابها أمس الإثنين، لتعود حركة النقل إلى برنامجها الإعتيادي تدريجيا انطلاقا من الساعة السادسة مساء، وذلك نتيجة مفاوضات عسيرة أفضت إلى التزام الجانبين عدم اتخاذ أي تدابير خلافية حتى الثالث من مارس المقبل، وهو ما يعني استبعاد حدوث إضرابات في السكك الحديدية خلال الأسابيع الخمسة المقبلة.