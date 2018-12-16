مضيفاً أن اقتراح بلغاريا بعقد مؤتمر في أوروبا للمصالحة هو إسهام منها، وليست مبادرة من قِبل الاتحاد الأوروبي.

وأوضح ماس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتى، أن “منطقة الشرق الأوسط تعاني من أزمات كثيرة والكويت تلعب دوراً مهماً في حلها، وهو دور لا يستغنى عنه ونحن في أوروبا نتفق على أهمية حل أزمة قطر، ومستعدون في ألمانيا لتقديم أي دعم للكويت من أجل حل النزاعات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن “ألمانيا تساهم في حل قضايا اليمن وسوريا وسنعمل مع الكويت من خلال عضويتنا في مجلس الأمن من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا”.

كان وقد قد صرح ماس قبل توجهه إلى الكويت قائلا ” في منطقة تتسم بصراعات دموية وتناقضات عميقة وأزمات إنسانية خطيرة، تزداد أهمية هؤلاء الذين يعملون من أجل الحوار وتخفيف المعاناة الإنسانية”.

وأعرب السياسي الاشتراكي الديمقراطي عن اعتقاده بأن “الأمر يستحق بذل الجهد رغم كل الانتكاسات”، مشيراً إلى أن هذا ما أظهره التقدم الأخير الذي تم إحرازه في محادثات السلام في اليمن والذي لعبت الكويت دورا كبيرا في تحقيقه.