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ألمانيا: مستعدون لقبول 25% ممن يتم إنقاذهم في البحر ويصلون لإيطاليا

عين ليبيا | آخر تحديث: 14 سبتمبر 2019 - 15:08
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تريد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الوصول لاتفاق مؤقت بشأن تقاسم عبء المهاجرين. [رويترز]
أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الجمعة أن بلاده مستعدة لاستقبال ربع المهاجرين الذين يصلون لإيطاليا بحراً في بادرة لحسن النوايا قبل محادثات يعقدها الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة هذا الشهر.

حيث تريد الدول الأعضاء في التكتل الوصول لاتفاق مؤقت بشأن تقاسم عبء المهاجرين الذين يصلون لشواطئ الاتحاد عندما يجتمع وزراء الداخلية في مالطا في 23 سبتمبر.

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هذا وقال زيهوفر :

“إذا تم تنفيذ كل ما اتفقنا عليه سنتمكن من استقبال 25 بالمئة ممن يتم إنقاذهم من البحر ويصلون لإيطاليا، هذا لن يثقل كاهل سياستنا المتعلقة بالهجرة”.

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