ألمانيا: مستعدون لقبول 25% ممن يتم إنقاذهم في البحر ويصلون لإيطاليا

أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الجمعة أن بلاده مستعدة لاستقبال ربع المهاجرين الذين يصلون لإيطاليا بحراً في بادرة لحسن النوايا قبل محادثات يعقدها الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة هذا الشهر.

حيث تريد الدول الأعضاء في التكتل الوصول لاتفاق مؤقت بشأن تقاسم عبء المهاجرين الذين يصلون لشواطئ الاتحاد عندما يجتمع وزراء الداخلية في مالطا في 23 سبتمبر.

هذا وقال زيهوفر :