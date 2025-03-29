ألمانيا.. مقتل شخص جرّاء تحطّم طائرة بولاية «بادن»

تحطمت طائرة بالقرب من مدينة “فايلهايم آن دير تيك” في ولاية “بادن-فورتمبرج” الألمانية، ما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 78 عاما.

وبحسب ما أفاد متحدث باسم الشرطة، “فالطائرة الفائقة الخفة تحطمت على الأرجح حوالي الساعة 10:45 صباح اليوم السبت”.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، “د ب أ”، أشار المتحدث إلى “أن المنطقة وعرة ومن الصعب الوصول إليها، لافتا إلى أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، كما لم يتم التعرف بعد على أسباب الحادث، ولم يُحدد مكان إقلاع الطائرة أو وجهتها”.

جدير بالذكر أن “فايلهيم آن دير تيك” تقع عند سفح جبل “بمنطقة شفابن”.