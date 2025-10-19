ألمانيا.. ميرتس يرفض التحالف مع «حزب البديل» ويُحذّر من المساس بالثوابت

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أنه يستبعد أي تعاون سياسي مع حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD)، مؤكداً أن الحزب يعارض القيم التي جعلت ألمانيا قوية خلال العقود الماضية.

ورغم تصاعد شعبية حزب البديل إلى 27% في أحدث استطلاعات الرأي، رفض ميرتس دعم حظر الحزب، مشيراً إلى تعقيدات قانونية كبيرة، ودعا إلى تقديم بدائل سياسية قوية للناخبين لعدم السماح لهذا الحزب باكتساب المزيد من التأييد.

في ظل تصاعد شعبية حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) الذي يشكل تحديًا سياسيًا متزايدًا في المشهد الألماني، يتصاعد الجدل حول كيفية التعامل معه. الحزب الذي يُعرف بمواقف معارضة للاتحاد الأوروبي والناتو والهجرة، يثير قلق الأحزاب التقليدية، خصوصًا الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس.

ميرتس يؤكد تمسكه بقيم ألمانيا الديمقراطية ويستبعد أي تحالف مع حزب البديل، معتبراً أن الأخير يمثل توجهات تتناقض مع المبادئ التي أسست قوة ألمانيا الحديثة. في الوقت ذاته، يرفض ميرتس اللجوء إلى الحظر القضائي للحزب، معترفًا بالتعقيدات القانونية والمخاطر التي قد تترتب على هذه الخطوة.

يأتي هذا الموقف في ظل نتائج استطلاع حديث تظهر تفوق حزب البديل في التأييد على الحزب الحاكم، مما يضع النظام السياسي الألماني أمام اختبار حقيقي في كيفية احتواء هذا التيار السياسي الجديد دون المساس بالديمقراطية وحقوق التعبير.