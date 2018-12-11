ألمانيا وأوكرانيا ترفض منح قيادي في «الكرامة» تأشيرة دخول إلى أراضيها

كما رفضت السفارة الألمانية في تونس منح تأشيرة للعلاج للزهاوي بسبب تدهور حالته الصحية مرجعةً السبب لبعض المستندات المعلوماتيه في ملف التأشيرة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد تحدثت عن إهمال من القيادة العامة لعملية الكرامة في حق أحد أبرز قادتها حيث لم تقم بدعم الزهاوي حتى في إجراءات الحصول على التأشيرة الألمانية والذي تقدم للحصول عليها بملف عادى عابر من القاهرة لتونس العاصمة على حسابه الخاص بعد ضمان علاجه في ألمانيا.

هذا وكان الزهاوي قد كُلف من القيادة العامة لعملية الكرامة آمرًا لغرفة عمليات مرادة – زلة، حيث حوصر مع عدد من رفاقه في أثناء سيطرة إبراهيم الجضران على الموانئ النفطية وأُصيب بعدها بجلطة في المخ دخل على إثرها العناية المشددة ومن ثم في حالة غيبوبة.

يُذكر أن جمال الزهاوي هو آمر كتيبة شهداء الزاوية المُنطوية تحت راية عملية الكرامة وحارب مع رجال كتيبته في أغلب المعارك التي خاضتها الكرامة ومنها الدخول الأخير إلى مدينة درنة.