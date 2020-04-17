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ألمانيا: وباء كورونا بات تحت السيطرة

عين ليبيا | آخر تحديث: 17 أبريل 2020 - 14:06
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عربي ودولي
ألمانيا معدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير. [aa]

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، الجمعة، أن وباء فيروس كورونا المستجد “بات تحت السيطرة ويمكن إدارته” في ألمانيا.

وقال شبان في مؤتمر صحفي: “يمكننا الآن القول إن الأمر نجح، نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير”.

وأوضح أن ألمانيا أجرت فحوصا لحوالي 1.7 مليون شخص حتى الآن.

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وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الخميس، عن خطط لتخفيف القيود التي وضعت لمواجهة تفشي الوباء.

فيما أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفعت بواقع 3380 حالة، وعدد الوفيات بواقع 299 حالة.

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