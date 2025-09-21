ألمانيا وروسيا تتنافسان على ساحة الأسلحة.. «هاون ذاتي الحركة وشاحنات حرب إلكترونية»

شهدت الأسابيع الأخيرة تسارعاً في عرض الأسلحة والمركبات العسكرية المتطورة، حيث كشفت ألمانيا وروسيا عن تجهيزات جديدة لتعزيز قدراتهما البرية.

وكشفت شركة “FFG” الألمانية خلال معرض DSEI 2025 في لندن عن مدفع الهاون الذاتي الحركة Ragnarok، القادر على إطلاق قذائف عيار 120 ملم بسرعة تصل إلى 20 قذيفة في الدقيقة. يجمع المدفع بين هيكل G5 المجنزر ووحدة هاون MWS120 Ragnarok النرويجية، ويتميز بقدرته على إطلاق عدة طلقات ثم تغيير موقعه سريعاً لتجنب الاستهداف، كما يعمل بنظام تلقيم يدوي مزود بأجهزة تصويب متطورة ونظام تخميد مزدوج لتقليل الصدمة على المركبة، التي تبلغ وزنها 20 طناً ومجهزة بمحرك MTU بقوة 460 كيلواط وجنازير مطاطية للتنقل على مختلف التضاريس. يمكن تجهيز الجزء الخلفي للمدفع بأنظمة دفاع جوي أو منصات طائرات مسيرة أو استخدامه كمقر قيادة متنقل أو وحدة طبية.

في المقابل، زود الجيش الروسي بشاحنات “Kamaz-65221” المصفحة والمجهزة بأنظمة حرب إلكترونية لقمع الطائرات المسيّرة. تتمتع هذه الشاحنات بمحرك بقوة 400 حصان ونظام دفع 6×6، وقادرة على سحب مقطورات تصل إلى 70 طناً والتنقل بسلاسة على الطرق الوعرة. وتشمل الاستخدامات المتعددة لهذه الشاحنات نقل الجنود والمعدات، حاملة الصواريخ، منصات إطلاق الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى الدعم الميداني والإصلاح أثناء المعارك.