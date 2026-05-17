أليكس صعب: تعرضت لـ«التعذيب» في السجون الأمريكية

أعلنت فنزويلا، يوم السبت، ترحيل رجل الأعمال أليكس صعب، الحليف المقرب من الرئيس السابق نيكولاس مادورو، في خطوة تأتي وسط استمرار تحقيقات جنائية تقودها الولايات المتحدة في قضايا تتعلق بملفات مالية وغذائية.

وينحدر أليكس صعب من أصول لبنانية، ويبلغ من العمر 55 عاماً، ويُعرف بأنه كان من أبرز المسؤولين عن إدارة المعاملات المالية الفنزويلية في الخارج، في وقت تتهمه محاكم أمريكية بالضلوع في إنشاء نظام لتحويل المساعدات الغذائية لصالح حكومة مادورو.

وتعود بداية قضيته إلى يونيو 2020 حين جرى اعتقاله أثناء توقفه في الرأس الأخضر، قبل أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في أكتوبر 2021، حيث واجه إجراءات قضائية مطولة ضمن ملف أثار جدلاً واسعاً بين واشنطن وكاراكاس.

وخلال فترة احتجازه، أدلى صعب بتصريحات تحدث فيها عن تعرضه للضرب وفقدانه لثلاثة أسنان، مؤكداً أنه واجه معاملة قاسية داخل السجون الأمريكية.

وفي ديسمبر 2023، أُفرج عنه ضمن صفقة تبادل شملت عشرة أمريكيين و18 فنزويلياً كانوا محتجزين في فنزويلا، وذلك بعد مفاوضات سرية جرت في قطر، وفق ما ورد في تقارير سابقة.

وقال صعب إنه خضع لاستجوابات وصفها بأنها تهدف إلى الضغط عليه لتقديم معلومات تتعلق بمسارات شحنات غذائية وطبية إلى فنزويلا، مشيراً إلى أن ما تعرض له كان يهدف إلى “إسقاط” حكومة مادورو.

وأضاف أن ظروف احتجازه شملت وضعه في زنزانة زجاجية صغيرة قبل الإفراج عنه بأيام، دون تقديم تفاصيل إضافية حول المرحلة التي تلت تسليمه.

ويأتي ترحيل صعب في ظل استمرار الجدل حول دوره السابق في إدارة ملفات مالية حساسة مرتبطة بفنزويلا، إلى جانب تصاعد التوتر بين كاراكاس وواشنطن حول قضايا العقوبات والتبادل السياسي.