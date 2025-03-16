«أليو سيسيه» يُشرف على انطلاقة تدريبات المنتخب الوطني

انطلقت تدريبات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء السبت، بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي، حيث يستعد فرسان المتوسط لمواجهة نظيره الأنغولي.

وحيث من المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره مساء يوم الخميس 20 من الشهر الحالي على تمام الساعة التاسعة ليلاً، قبل أن يتحول فيها المنتخب لدولة الكاميرون لمواجهة نظيره الكاميروني.

وشهدت تدريبات المنتخب حضور اللاعب الدولي السابق ورئيس اللجنة الفنية للمنتخب طارق التائب، حيث افتتح تدريبات المنتخب بتقديم الطاقم الفني للمنتخب، وكذلك حثهم على ضرورة الالتزام والظهور بشكل قوي في المواجهتين المرتقبتين ضمن تصفيات كأس العالم المقبلة.