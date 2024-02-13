«أمازون» تواجه دعوى قضائية بتهمة خداع المستهلكين!

تواجه “شركة أمارزون” التي تقوم بعملية البيع عبر الإنترنت، دعوى قضائية بتهمة خداع المستهلكين.

وذكرت وكالة رويترز، أن دعوى قضائية جماعية أمريكية رفعت ضد شركة أمازون للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، بزعم انتهاكها قوانين حماية المستهلك.

وبحسب الوكالة، قدمت محكمة اتحادية في سياتل، شكوى تفيد بأن أمازون توجه العملاء بشكل غير قانوني إلى منتجات بتكلفة أعلى، باستخدام “خوارزمية” تحدد ما سيتم عرضه في “صندوق الشراء” الخاص بالشركة عندما يبحث المستهلكون عن المنتجات، مستغلة ثقتهم بها وتقديمها أفضل العروض.

ووفق الوكالة، تزعم الدعوى أن الخوارزمية غالبا ما تعرض المنتجات الأعلى سعرا للمستهلكين بدلا من العناصر الأرخص، ما قد يدفع المستهلكين للاستجابة لاقتراحات أمازون بنسبة 98%.

وكشفت الدعوى أن خوارزمية شركة “أمازون” تفضل “بشكل مخادع” أرباح الشركة الخاصة من برنامج “Fulfillment By Amazon”، على رفاهية المستهلك.

وسبق أن واجهت “أمازون”، دعاوي أخرى بعد أن فرضت رسوما على المشترين مقابل المشتريات المرتجعة.

وفي سبتمبر الماضي 2023، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، دعوى قضائية ضد “أمازون”، بزعم إجبار البائعين على استخدام مستودعاتها وخدمات التوصيل، وبالتالي تضخم أسعار المنتجات.

يذكر أن شركة “أمازون دوت كوم” أسست شركة خاصة للبيع عبر الإنترنت عرفت باسم “متجر أمازون”، والذي يقدم آلاف السلع في صناعات متعددة كالملابس والإلكترونيات والسلع الرياضية والكتب ومواد التجميل وغيرها.