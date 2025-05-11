أمانة بغداد.. 400 لتر يوميًا حصة الفرد من مياه الشرب في صيف 2025

أعلنت أمانة بغداد عن ضمان توفير مياه الشرب لسكان العاصمة خلال فصل الصيف المقبل، بواقع 400 لتر يوميًا لكل فرد، وذلك في ظل الإمكانيات المتاحة من قبل دوائر المياه في المدينة.

وأوضح مدير دائرة مياه بغداد، حكمت عبد المجيد، أن الأمانة تعمل على تلبية احتياجات المواطنين في ظل التوسع السكاني المستمر في العاصمة، الذي شمل إضافة مناطق جديدة مثل المنطقة الزراعية ومناطق التجاوز والمناطق الحديثة بين جانبي الكرخ والرصافة. وأضاف أن الأمانة تواصل العمل على تطوير شبكات المياه لضمان تغطية احتياجات الجميع.

ورغم هذا الجهد، أشار عبد المجيد إلى أن بعض المناطق الواقعة على أطراف بغداد قد تشهد انقطاعًا في إمدادات المياه بسبب تذبذب التيار الكهربائي وضعف تجهيزات الشبكة في تلك المناطق. وأكد أنه يتم بذل جهود حثيثة لتقليل هذه الاضطرابات وتحسين مستوى الخدمة.

كما كشف عبد المجيد عن وجود 13 مشروعًا للمياه في جانبي الكرخ والرصافة، التي تساهم في إنتاج 4.25 مليون متر مكعب يوميًا من مياه الشرب، ومع ذلك، لفت إلى أن نسبة الهدر في المياه تتجاوز 30% نتيجة تهالك الأنابيب والتسربات الأرضية، مما يؤدي إلى فقدان نحو 1.3 مليون متر مكعب يوميًا.

في الوقت نفسه، شددت الأمانة على أهمية توفير المياه في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها شبكات إمداد المياه في المدينة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز البنية التحتية لتلبية احتياجات العاصمة بشكل أفضل.