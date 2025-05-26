أمان لا مثيل له.. الصين تطلق نظام «تشفير كمي» غير قابل للاختراق

أعلنت الصين عن إطلاق أول نظام تشفير كمي في العالم يُعد غير قابل للاختراق، في خطوة تمثل اختراقاً علمياً كبيراً في مجال الأمن السيبراني، وتعكس تفوق بكين في سباق التكنولوجيا الكمية على المستوى العالمي.

ويستند النظام الجديد إلى بنية تقنية ثلاثية المستويات، تدمج بين نهجين متقدمين هما توزيع المفاتيح الكمية (QKD) والتشفير ما بعد الكمي، ما يوفر حماية شاملة للاتصالات تشمل المكالمات الصوتية وتبادل الرسائل والتحقق من الهوية الرقمية.

وتمكنت الصين من إنجاز أول مكالمة هاتفية مشفرة كمياً بين مدينتي بكين وخيفي، لمسافة تتجاوز 965 كيلومتراً، وهي سابقة عالمية في تأمين الاتصالات الصوتية على هذا النطاق باستخدام تقنيات التشفير الكمي.

ويعتمد نهج توزيع المفاتيح الكمية على خصائص ميكانيكا الكم، ما يجعل أي محاولة لاعتراض المفاتيح قابلة للكشف فوراً بسبب التغيّر في الحالة الكمية. أما التشفير ما بعد الكمي، فيستند إلى خوارزميات مقاومة لهجمات الحواسيب الكمية، ويضمن استدامة الحماية في المستقبل مع تطور قدرات المعالجة الكمية.

ويُنظر إلى هذا الإنجاز على أنه خطوة مفصلية نحو بناء بنية تحتية رقمية مؤمنة ضد التهديدات السيبرانية المستقبلية، خصوصاً في ظل تزايد مخاوف الخبراء من قدرة الحواسيب الكمية على اختراق أنظمة التشفير التقليدية.