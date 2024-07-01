أمريكا.. أكبر دولة مدينة في تاريخ العالم!

قال المستثمر الأمريكي الشهير، جيم روجرز، إن “الولايات المتحدة هي أكبر دولة مدينة في تاريخ العالم”.

وأضاف روجرز، لوكالة “سبوتنيك”: “الولايات المتحدة لديها ديون ضخمة، ومن المستحيل على واشنطن سدادها على الإطلاق”.

وتابع المستثمر الأمريكي: “إذا نظرنا على أرقام الديون في الولايات المتحدة، فإننا نعلم أنه من المستحيل على أمريكا أن تسدد ديونها على الإطلاق، وستواجه أمريكا المزيد من المشاكل كلما مضينا قدما مع الوقت”.

وأضاف روجرز، أن “الوقت مناسب لأن تكون أمريكيًا أكبر سنًا، ولكنه ليس وقتًا مناسبًا لتكون مراهقًا أمريكيًا، حيث ستنشأ العديد من المشكلات خلال حياتهم”.

يذكر أنه ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن “الدين العام الأمريكي سيتجاوز 123% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويصل إلى ما يقرب من 134% في عام 2029”.