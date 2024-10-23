أمريكا.. إصدار القواعد النهائية لتشغيل «التكسي الطائر»

أصدرت السلطات الأمريكية، “القواعد النهائية لتشغيل “التكسي الطائر” أو صناعة “سيارات الأجرة الجوية”، وكيفية تدريب الطيارين على قيادتها”.

وأشار رئيس إدارة الطيران الفيدرالية، مايك ويتيكر، إلى أن “التاكسي الطائر” سيشكل نوعا جديدا تماما وسينضم قريبا إلى الطائرات والمروحيات في السماء.

وقال ويتيكرك “إن الطائرات ذات الرفع الكهربائي” هي أول فئة جديدة من الطائرات منذ ما يقرب من 80 عاما، منذ بداية استخدام المروحيات، وأن اللوائح تسمح بتشغيلها على نطاق واسع”.

وقال الرئيس التنفيذي جو بن بيفيرت، “إن القواعد ستضمن استمرار الولايات المتحدة في لعب دور قيادي عالمي في تطوير وتبني الرحلات الجوية النظيفة”.

وقالت شركة دلتا إيرلاينز في عام 2022 ، “إنها ستستثمر 60 مليون دولار في جوبي، وأعلنت تويوتا هذا الشهر عن استثمار بقيمة 500 مليون دولار”.

هذا وتسعى العديد من الدول إلى تشغيل التاكسي الطائر للتخفيف من الازدحمات المرورية، ونجحت شركات من بينها شركة إيهانغ الصينية وشركة الطيران الألمانية فولوكوبتر في إطلاق طائرات بدون طيار لنقل الركاب في السنوات الأخيرة، وتقلع هذه الطائرات وتهبط عموديا، مثل المروحيات، لكنها تطير مثل الطائرات ذات الأجنحة الثابتة”.