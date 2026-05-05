أمريكا.. إطلاق نار قرب «البيت الأبيض» واشتباكات مع مسلح

أطلق عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي النار على رجل مسلح في وسط العاصمة الأمريكية واشنطن، في حادث أمني مفاجئ أدى إلى إغلاق مؤقت لمحيط البيت الأبيض، وفق ما أفاد به مسؤولون أمنيون.

وقال نائب مدير الجهاز ماثيو كوين إن الحادث وقع بالقرب من منطقة ناشونال مول، وذلك بعد وقت قصير من مرور موكب نائب الرئيس جي دي فانس في المنطقة، مشيرًا إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد ملابسات ما حدث.

وأوضح كوين أن عناصر الخدمة السرية رصدوا شخصًا وُصف بالمشتبه به، وكان يبدو أنه يحمل سلاحًا ناريًا، قبل أن يفر سيرًا على الأقدام عند اقتراب الضباط منه.

وأضاف أن المشتبه به قام بإشهار السلاح وإطلاق النار، ما دفع عناصر الجهاز إلى الرد بإطلاق النار عليه وإصابته، قبل نقله إلى المستشفى حيث لم يُعلن بعد عن حالته الصحية.

كما أشار المسؤول الأمني إلى أن قاصرًا كان متواجدًا في موقع الحادث أُصيب بجروح طفيفة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول حالته.

وأكد كوين أنه لا يمكن الجزم في هذه المرحلة بما إذا كان نائب الرئيس جي دي فانس مستهدفًا في الحادث، كما لم يستبعد أو يؤكد أي صلة بمحاولات اغتيال سابقة مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، مضيفًا أن التحقيق سيكشف الحقائق.

ويأتي هذا التطور الأمني بعد نحو أسبوع من حادثة أخرى تمثلت في محاولة مسلح اقتحام فندق في واشنطن كان يتواجد فيه الرئيس دونالد ترامب خلال مشاركته في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض.

هذا وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن بين الحين والآخر تشديدًا أمنيًا واسعًا حول المواقع الحكومية الحساسة، خاصة محيط البيت الأبيض، في ظل تزايد الحوادث المرتبطة بمحاولات اقتحام أو تهديدات أمنية تستهدف شخصيات سياسية رفيعة.