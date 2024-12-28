الولايات المتحدة.. ارتفاع نسبة «الجوع والتشرد» إلى أرقام قياسية

رقم قياسي في التاريخ الحديث، حيث أفادت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية، بأن “عدد الأشخاص في أمريكا الذين أجبروا على العيش في الشوارع أو في السيارات أو في الملاجئ زاد بنسبة 18% على أساس سنوي ليبلغ أكثر من 770 ألف شخص”.

وجاء في بيان وزراة الإسكان والتنمية الحضرية: “في يناير 2024، عانى أكثر من 770 ألف شخص من التشرد في ليلة واحدة، بزيادة قدرها 18% عن عام 2023، وكان للهجرة تأثير واضح بشكل خاص على معدل التشرد بين الأسر، والذي ارتفع بنسبة 39% بين عامي 2023 و2024”.

وتابع البيان: “أسهمت الكوارث الطبيعية، مثل حرائق الغابات في هاواي في أغسطس 2023، في ارتفاع معدلات التشرد، وظل أكثر من 5 آلاف شخص بلا مأوى حتى وقت جمع البيانات في يناير 2024”.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، أشار الخبراء، إلى أن “الأرقام الجديدة تم التقليل من شأنها في الواقع وتشير إلى منهجية حسابية عفا عليها الزمن ولا تعكس الحجم الكامل لكارثة التشرد في الولايات المتحدة”.