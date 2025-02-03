أمريكا.. الآلاف يخرجون بمظاهرات ضد خطط «الترحيل الجماعي»

تظاهر الآلاف جنوب كاليفورنيا، بما في ذلك وسط مدينة لوس أنجليس ضد خطط الترحيل الجماعي التي يعتزم الرئيس الأمريكي تنفيذها.

وبحسب وكالة “اسوشيتد برس”، “تجمع المتظاهرون في الصباح في شارع “أولفيرا” التاريخي في لوس أنجليس، وطالبوا بإصلاح قوانين الهجرة وحملوا لافتات تحمل شعارات مثل “لا أحد غير قانوني، وأغلق المتظاهرون جميع حارات الطريق السريع 101، مما تسبب في ازدحام مروري في كلا الاتجاهين وعلى الشوارع السطحية”.

ووفق الوكالة، “تظاهر المئات في مدينة ريفرسايد، وأطلق السائقون أبواق سياراتهم وصاحوا دعما للمتظاهرين الذين كانوا يلوحون بالأعلام، وفي سان دييغو، تجمع المئات بالقرب من مركز مؤتمرات المدينة، وفي تكساس، تجمع المتظاهرون في وسط مدينة دالاس يوم الأحد في احتجاجين ضد الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية”.

Protests in California: Flags and Fire Amid Deportation Debate



Tensions flare in California as protests against deportations lead to intense demonstrations, including the burning of an American flag. As immigration issues continue to dominate national conversation, what role do… pic.twitter.com/fzLiwt0tSd — The Kind Joe (@TheKindJoe) February 2, 2025

Protests Erupt in Times Square Against Immigration Policies



Demonstrations are taking place in Times Square in response to President Trump's mass deportation policies. Protestors are voicing concerns over the impact of the administration's actions on immigrant communities. The… pic.twitter.com/rdmElSdkIY — The Kind Joe (@TheKindJoe) February 2, 2025