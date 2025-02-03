أمريكا.. الآلاف يخرجون بمظاهرات ضد خطط «الترحيل الجماعي»

تظاهر الآلاف جنوب كاليفورنيا، بما في ذلك وسط مدينة لوس أنجليس ضد خطط الترحيل الجماعي التي يعتزم الرئيس الأمريكي تنفيذها.
وبحسب وكالة “اسوشيتد برس”، “تجمع المتظاهرون في الصباح في شارع “أولفيرا” التاريخي في لوس أنجليس، وطالبوا بإصلاح قوانين الهجرة وحملوا لافتات تحمل شعارات مثل “لا أحد غير قانوني، وأغلق المتظاهرون جميع حارات الطريق السريع 101، مما تسبب في ازدحام مروري في كلا الاتجاهين وعلى الشوارع السطحية”.
ووفق الوكالة، “تظاهر المئات في مدينة ريفرسايد، وأطلق السائقون أبواق سياراتهم وصاحوا دعما للمتظاهرين الذين كانوا يلوحون بالأعلام، وفي سان دييغو، تجمع المئات بالقرب من مركز مؤتمرات المدينة، وفي تكساس، تجمع المتظاهرون في وسط مدينة دالاس يوم الأحد في احتجاجين ضد الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية”.
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