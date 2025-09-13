أمريكا.. البنتاغون يخصص 10.8 مليار دولار لتطوير 25 سلاحاً سرياً

خصص البنتاغون أكثر من 10.8 مليار دولار لتطوير 25 سلاحًا سريًا ضمن برنامج “شوت كولر” الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الردع الأمريكية تجاه الصين، منها 1.16 مليار دولار للسنة المالية 2026.

وكشفت وثائق وزارة الدفاع الأمريكية، أن الجزء الأكبر من المبادرة، برنامج التقنيات المبتكرة المتقدمة، سيحصل على 1.16 مليار دولار، بينما تم إنفاق أكثر من 9.6 مليار دولار على البرنامج في السنوات السابقة.

وتندرج بعض المشاريع تحت أسماء رمزية مثل: أسكارد، بيدلام، لازاروس، أوكولوس برايم، بيليه، ورولينغ دايس. وقد تم تمويل بعض المجالات بالفعل بمئات الملايين من الدولارات، في حين لن يبدأ البعض الآخر إلا في عام 2026، بحسب وكالة “سبوتنيك”.

ويهدف برنامج “شوت كولر” إلى إنتاج أسلحة بعيدة المدى ودمج بيانات من أنظمة الفضاء والجو والبحر، لتمكين الولايات المتحدة من تنفيذ ضربات أسرع وأكثر دقة في حال نشوب صراع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي 12 يوليو، طالب البنتاغون اليابان وأستراليا بتقديم معلومات دقيقة حول موقفهما في حال اندلعت حرب بين الولايات المتحدة والصين بسبب تايوان، وحث على زيادة الإنفاق العسكري، وفق مصادر غربية.

وأشارت المصادر إلى أن نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، إلبريدج كولبي، ناقش هذا الملف مع مسؤولين في وزارتي الدفاع باليابان وأستراليا خلال الأشهر الأخيرة.

ترامب يتهم جورج سوروس بتمويل الاحتجاجات ويفتح الباب لتحقيق محتمل ضده

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملياردير جورج سوروس مرة أخرى بتمويل الاحتجاجات في الولايات المتحدة، محذرًا من أن الأخير قد يكون هدفًا للتحقيق بموجب قانون المنظمات المؤثرة والمفسدة.

وقال ترامب لقناة “فوكس نيوز” يوم الجمعة: “سنقوم بالنظر في قضية سوروس، لأنني أعتقد أنها قضية تخص قانون المنظمات المتأثرة بالعصابات والفساد ضده وضد آخرين. فهذا أكثر من مجرد احتجاجات، هذا تحريض حقيقي”، مضيفًا أن المحتجين “يتقاضون أموالًا لمهنتهم من سوروس وآخرين”.

ولم يوضح ترامب ما إذا كان التحقيق المحتمل سيستهدف سوروس بمفرده أم يشمل شبكة عائلته بأكملها، في أغسطس، دعا ترامب إلى محاكمة جورج سوروس وابنه ألكسندر بموجب القانون نفسه بتهمة تحريضهم على احتجاجات عنيفة في مختلف أنحاء البلاد.

وفي منشور على “تروث سوشيال”، وصف ترامب سوروس ومجموعته بأنهم “تسببوا في أضرار كبيرة” للولايات المتحد، وتشهد شبكة مؤسسات المجتمع المفتوح التابعة لسوروس مرارًا وتكرارًا اتهامات باستخدامها التأثير على الانتخابات وتقويض الحكومات الوطنية حول العالم.

يُذكر أن الاحتجاجات المناهضة لترامب، ومنها مظاهرات “نو كينغز”، شهدت تنظيمًا واسعًا في يونيو بالتزامن مع عرض عسكري في واشنطن واحتفالات عيد ميلاد ترامب الـ79.

الولايات المتحدة.. ارتفاع قياسي في معدل الاغتيالات السياسية خلال السنوات الأخيرة

تشهد الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًا في العنف السياسي، حيث سجلت السنوات الخمس الماضية أعلى معدل للاغتيالات ومحاولات الاغتيال ضد سياسيين منذ ستينيات القرن الماضي.

وأظهر تحليل لوكالة “بلومبرغ” بالتعاون مع مركز “مشروع العنف” في جامعة هاملاين أن خمس عمليات اغتيال أو محاولات اغتيال وقعت منذ بداية عام 2021، بما في ذلك محاولتان استهدفتا المرشح الرئاسي السابق دونالد ترامب في 2024.

ويأتي ذلك بعد مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، المقرب من ترامب، خلال فعالية في حرم جامعي في ولاية يوتا الأسبوع الحالي.

وأوضحت الباحثتان جينيفر ويلش ومارتن كويك في مذكرة بحثية أن العنف السياسي يُمثل “نقيض الديمقراطية السليمة”، مشيرتين إلى أن أسبابه معقدة وتتجاوز الانتماءات الأيديولوجية للضحايا والجناة.

ويُعزى هذا التصاعد إلى “تزايد الاستقطاب السياسي” بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، بحسب بيانات معهد “Voteview” في جامعة كاليفورنيا، والتي تظهر اتساع الفجوة الأيديولوجية بين أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأكدت الباحثتان أن “الاستقطاب والعنف السياسي غالبًا ما يسيران جنبا إلى جنب”، محذرتين من أن استمرار هذا الوضع قد يولد المزيد من العنف مستقبلاً.