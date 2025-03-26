أمريكا.. الحرائق تتسبب بتهجير مئات العائلات وتلتهم مساحات واسعة

تجددت الحرائق في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة، لتجبر مئات العائلات على مغادرة منازلهم، عدا عن التهامها مساحات واسعة.

وأظهرت مقاطع فيديو من ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، “اندلاع حرائق الغابات التي تسبب فيها الجفاف والرياح القوية وقطع الأشجار بشكل كبير جراء إعصار “هيلين”، حيث تتراوح سرعة الرياح هناك بين 16 و32 كيلومتر في الساعة، مع احتمال هبات تصل إلى 40-56 كيلومتر في الساعة”.

ووفق وسائل إعلام أمريكية، “تم إصدار أوامر إخلاء إلزامية لـ 146 منزلا في مقاطعة بولك الريفية، وأتت الحرائق بالفعل على ما لا يقل عن 25 كيلومترا مربعا في هذه المقاطعة ومقاطعة هندرسون المجاورة”.

هذا “ومنذ بداية “مارس” الجاري، يشهد موسم حرائق الغابات ذروته في ولاية كارولينا الجنوبية، وفي 3 مارس، اندلع أكثر من 175 حريقًا، انتشرت في جميع أنحاء الولاية، وامتد إلى أكثر من 400 فدان، الأمر الذى أدى إلى عمليات إخلاء واسعة للسكان، مع اتساع رقعة الحرائق لتشمل ولايات أخرى”.

وفي يناير الفائت، “أكدت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا، الأمريكية ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في الولاية إلى 13 شخصا”، كما “قتل 10 أشخاص على الأقل في حرائق لوس أنجلوس”.

يذكر أن “إعصار “هيلين” الذي ضرب أمريكا العام الفاىت، تسبب في مقتل 44 شخصا على الأقل وتدمير ممتلكات بمليارات الدولارات جنوب شرقي الولايات المتحدة، وانقطاع الكهرباء ثلاثة ملايين مستفيد”.