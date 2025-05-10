أمريكا.. الحصبة تحصد أرواح أطفال وسط تفشٍ واسع وإصابات تتجاوز الألف

بعد أكثر من عقدين على إعلان القضاء عليها محلياً، تعود الحصبة لتضرب بقوة في الولايات المتحدة، حيث تجاوز عدد الإصابات المؤكدة حاجز الألف حالة، وسط تحذيرات من تفشٍ غير مسبوق يطال عشرات الولايات ويهدد حياة غير الملقحين، لاسيما الأطفال.

وأعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بمرض الحصبة حاجز الألف حالة، في واحدة من أخطر موجات تفشي المرض منذ عقود، مشيراً إلى أن الإصابات سُجلت في 30 ولاية أمريكية.

وكانت الأرقام شهدت ارتفاعاً حاداً، إذ أشارت تقارير سابقة في أبريل إلى وجود 800 إصابة فقط في 27 ولاية، ما يعكس وتيرة انتشار مقلقة للفيروس، خصوصاً بين غير الملقحين.

وفي تطور مأساوي، أفادت السلطات الصحية بوفاة طفلين في المرحلة الابتدائية في بؤرة تفشٍ بغرب ولاية تكساس، إلى جانب وفاة شخص بالغ في ولاية نيو مكسيكو بسبب مضاعفات مرتبطة بالمرض، علماً أن الحالات الثلاث لم تتلقَ اللقاح المضاد للحصبة.

وسُجلت موجات تفشٍ نشطة في عدد من الولايات، تشمل إنديانا وكانساس وميشيغان ومونتانا ونيو مكسيكو وأوكلاهوما وأوهايو وبنسلفانيا وتينيسي، وهو ما يصنّف بحسب المعايير الصحية وجود ثلاث حالات أو أكثر في المنطقة الواحدة.

وبعيداً عن الحدود الأمريكية، سجلت كندا أكثر من 1020 إصابة في مقاطعة أونتاريو منذ أكتوبر الماضي، فيما رُصدت 605 إصابات في ولاية تشيهواهوا المكسيكية حتى نهاية أبريل، وسط تأكيدات من منظمة الصحة العالمية بوجود صلة بين التفشي في تكساس والمكسيك.

ويعد مرض الحصبة من أكثر الأمراض الفيروسية عدوى، إذ ينتقل عبر الهواء عن طريق الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس، ويمكن الوقاية منه بفعالية عالية من خلال اللقاحات.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت رسمياً القضاء على الحصبة محلياً منذ عام 2000، إلا أن التراجع في نسب التطعيم مؤخراً أعاد الفيروس إلى الواجهة، في تطور يثير قلق السلطات الصحية.