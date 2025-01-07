أمريكا.. العاصفة الثلجية تتسبب بمقتل 5 أشخاص

ضربت عاصفة شديدة الولايات المتحدة الأمريكية، ما تسبب في مقتل خمسة أشخاص وإلغاء مئات الرحلات الجوية.

وذكرت السلطات المحلية، “أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالطقس السيء في ولايتي ميزوري وكانساس”.

وبحسب السلطات، “اجتاحت العاصفة، المصحوبة بالثلوج، مناطق واسعة من وسط البلاد نحو ولايات ديلاوير وميريلاند وفرجينيا الساحلية، متسببة في إلغاء العديد من الرحلات الجوية وإغلاق المدارس ووقوع حوادث سير، وتأثر أكثر من 50 مليون شخص، ولا يزال نحو 300 ألف شخص بدون كهرباء، معظمهم في فرجينيا، وتم إلغاء 2300 رحلة جوية وتأخير آلاف الرحلات الأخرى”.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، “أن درجات الحرارة قد تنخفض إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق، مع استمرار هبوب رياح عاتية عقب العاصفة الأولى لهذا العام، التي تحركت بسرعة نحو الشرق فوق المحيط الأطلسي”.

ونشرت قناة “ذي ويذر تشانل”، “مقاطع فيديو تظهر انزلاق المركبات واصطدام مقطورات الشاحنات بحواجز الطرقات في كانساس”، وأعلن بيشير، حالة الطوارئ في كنتاكي، موضحاً أن “الثلوج تحولت إلى جليد؛ مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وزيادة خطورة الطرقات”، كما أعلن حكام ولايات ميزوري وفيرجينيا وميريلاند حالة الطوارئ، فيما توقعت خدمة الأرصاد الجوية عواصف رعدية مصحوبة بالبرد والأعاصير في الولايات الجنوبية الشرقية، مع احتمال تساقط الثلوج في تكساس، وهي ظاهرة نادرة، إلى جانب هبوب أعاصير”.

وبحسب خدمة الأرصاد الجوية في البلاد، قد “تضرب عواصف رعدية مصحوبة بالبرد والأعاصير الولايات الجنوبية الشرقية، كما توقعت سقوط الثلوج في تكساس التي نادرا ما تشهد هطولا غزيرا، وهبوب أعاصير”.

وأعلن غريغ أبوت، حاكم ولاية تكساس على “إكس”، “حالة الطوارئ قبل هطول أمطار قد تؤدي إلى تساقط غزير للثلوج في دالاس”.

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