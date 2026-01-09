أمريكا.. الكونغرس يفرض قيوداً على إجراءات «ترامب» في فنزويلا

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتخاذ أي إجراءات عسكرية إضافية في فنزويلا دون الحصول على موافقة صريحة من الكونغرس، في تصويت جاء بنتيجة 52 صوتًا مقابل 47، مع انشقاق خمسة أعضاء جمهوريين عن موقف حزبهم للانضمام إلى الديمقراطيين.

ويُعد هذا التصويت توبيخًا نادرًا للرئيس ترامب من قبل المجلس التشريعي، خاصة مع استمرار دعم غالبية الجمهوريين للعمليات العسكرية الأمريكية في فنزويلا، والتي سبق أن أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص خلال عمليات سابقة ضد ما وصفته الولايات المتحدة بنقل المخدرات قبالة السواحل الفنزويلية.

قاد القرار السيناتوران تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا) وراند بول (جمهوري من كنتاكي)، بدعم من زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر (نيويورك)، ويُعتبر التصويت خطوة إجرائية تمهيدية، تمهيدًا لمناقشته في مجلس النواب الأسبوع المقبل، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيعترض على القرار إذا تم تمريره.

وتأتي هذه الخطوة بعد العملية العسكرية الأمريكية الواسعة التي نُفذت في الثالث من يناير 2026، وأدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك، فيما عينت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز رئيسة للدولة بالوكالة.

وفي تطور آخر، كشف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن شجاعة زوجة مادورو ورفضها البقاء في وطنها بعد عرض أمريكي، مؤكداً أنها أصرت على البقاء مع زوجها رغم تهديدات الولايات المتحدة واتهامات باطلة تتعلق بالمخدرات.

وفي تحذير عالمي واسع، ندد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر باستخدام القوة العسكرية لفرض الهيمنة على دول ذات سيادة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تقوض السلام والنظام القانوني الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، محذرًا من تصاعد النزاعات المسلحة وتراجع الالتزام بالقانون الدولي.