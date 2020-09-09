أمريكا اللاتينية.. تُسجل أكثر من 300 ألف حالة وفاة بكورونا

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في قارة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عتبة الـ300 ألف وفاة، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

ولا تزال البرازيل، البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، أكثر بلدان القارّة تضررا من الوباء 4.162.073 إصابة، من بينها 127.464 حالة وفاة.

وتخطى عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة في البيرو عتبة الـ30 ألف وفاة، والبيرو البالغ عدد سكّانها 33 مليون نسمة أصبحت الدولة الأولى في العالم على صعيد معدّل الوفيات بالنسبة لعدد السكان 93.28 وفاة لكل مئة ألف نسمة، وفقاً لتصنيف نشرته جامعة جونز هوبكنز. وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في البيرو 691.500 مصاب، توفي منهم أكثر من 30 ألفا.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم 189.557 وفاة، تليها البرازيل 127.464 وفاة، ثم الهند72.775 وفاة، ثم المكسيك 67.781 وفاة، فبريطانيا 41.586 وفاة.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى الأولوية في إجراء الفحوص لتتبّع مخالطي المصابين، بينما تعاني دول أخرى من إمكانات مادية محدودية لإجراء العدد اللازم من الفحوص.

وأعدّت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة، وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية بحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.