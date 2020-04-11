أمريكا: انتشار فيروس آخر أشد خطراً من كورونا

إنفلونزا الطيور الأكثر خطورة منذ عام 2017. [MDC]

لم تكَد الولايات المتحدة الأمريكية تنتهي من تفشي الفيروس التاجي كورونا في ولاياتها وتصدرها قائمة البلدان الأعلى نسبة إصابات ووفيات، حتى داهمها فيروس آخر وهو إنفلونزا الطيور بشكل أكثر خطورة من ذي قبل.

وانتشر الفيروس في قطيع ديك رومي تجاري في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، وتم الكشف على الحالة المصابة ليتبين أنها إنفلونزا الطيور ولكن الأكثر خطورة منذ عام 2017، بحسب ما نشرت شبكة “سكاي نيوز”.

وتم التوصل إلى المريض وهي في حالة إعياء شديدة، في مقاطعة تشيسترفيلد بالولاية، وهي أول حالة للسلالة الأكثر خطورة، منذ اكتشاف واحدة في قطيع دجاج في تينيسي عام 2017.

وينذر ذلك بتفشي إنفلونزا الطيور في الوقت الذي ينتقل فيروس كورونا في جميع الولايات الأمريكية، وتمكن من إزهاق أكثر من 18 ألف شخص حتى ليلة أمس الجمعة.

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