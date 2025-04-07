أمريكا.. انتشار واسع لمرض «الحصبة» والسلطات تستنفر

أعلن وزير الصحة والخدمات البشرية الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، “ارتفاع عدد حالات الإصابة بالحصبة في ولاية تكساس الأمريكية إلى 499 حالة”.

وكانت وزارة الصحة والخدمات البشرية في الولاية، أعلنت سابقا عن تسجيل 422 حالة إصابة”، ونشر كينيدي جونيور على منصة “إكس”: “حتى اليوم، تم تسجيل 642 حالة مؤكدة من الحصبة في 22 ولاية، منها 499 حالة في تكساس”.

وأضاف الوزير أنه “توجه إلى تكساس يوم الأحد، بعد الإبلاغ عن ثاني حالة وفاة لطفل يُعتقد أنها مرتبطة بانتشار الحصبة في الولاية.

وكانت المتحدثة الرسمية لبلدية مدينة لوبوك في تكساس،لورين آدامز، أوضحت سابقا “أن انتشار الفيروس في المنطقة يرتبط بشكل كبير ببؤر العدوى في مجتمعات المينونايت (طائفة مسيحية)، حيث ينتقل أفرادها بشكل متكرر بين المدن الصغيرة للعمل أو حضور الكنائس أو لقضاء احتياجاتهم اليومية”.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكية، “فإن 9 من كل 10 أشخاص غير محصنين يصابون بالعدوى عند مخالطة شخص مصاب”، “ورغم أن معظم المرضى يتعافون، إلا أن المرض قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي وتورم الدماغ والعمى وحتى الوفاة”.