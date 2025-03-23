 أمريكا.. اندلاع حرائق كبيرة في «ديزني» وولاية «نورث كارولينا»

ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أن “حرائق الغابات في ولاية “نورث كارولينا” الأمريكية، تسببت بإصدار أمر إخلاء إجباري في إحدى المقاطعات، حيث تعمل طواقم الطوارئ على السيطرة على النيران”.

وبحسب الوكالة، “أعلنت إدارة السلامة العامة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، عن إخلاء إلزامي لأجزاء من مقاطعة بولك في غرب الولاية”.

وحذرت إدارة السلامة العامة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي السكان من طرق محددة قائلة: “ستنخفض الرؤية في المنطقة ويمكن أن تصبح طرق/ممرات الإخلاء مسدودة، إذا لم تغادروا الآن، فقد تحاصرون أو تصابون أو تقتلون”، وأشارت إلى أنه “تم إنشاء ملجأ في كولومبوس بولاية نورث كارولينا”.

هذا “ومنذ بداية “مارس” الجاري، يشهد موسم حرائق الغابات ذروته في ولاية كارولينا الجنوبية، وفي 3 مارس، اندلع أكثر من 175 حريقًا، انتشرت في جميع أنحاء الولاية، وامتد إلى أكثر من 400 فدان، الأمر الذى أدى إلى عمليات إخلاء واسعة للسكان، مع اتساع رقعة الحرائق لتشمل ولايات أخرى”.

وفي يناير الفائت، “أكدت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا، الأمريكية ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في الولاية إلى 13 شخصا”، كما “قتل 10 أشخاص على الأقل في حرائق لوس أنجلوس”.

North Carolina: Fire crews battle massive Polk County wildfires, zero containment on two major blazes.



Polk County fire evacuation: Green River Cove addresses from 1091-1528 and all of Lady Slipper Trail – residents need to evacuate immediately.



Polk County Shelter is available… pic.twitter.com/S28sFOBHGI — LeanneSpurs (@LeanneSpurs) March 23, 2025

We have crews assisting Polk County firefighters with three large brushfires. Remember the burn ban that is in effect. pic.twitter.com/dVgJvLuhBo — Hillbilly (@JamesHu27192912) March 22, 2025

A lap around the Black Cove Fire in Polk County, North Carolina.



The wildfire is 1,100+ acres with over 130 personnel on scene. The fire grew 630+ acres yesterday and is once again active today.



📷: Earl Watters pic.twitter.com/OWfV0Ilcl0 — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) March 22, 2025

اندلاع حريق هائل في ديزني الأمريكية

اندلع مساء السبت، حريق هائل في “حديقة إبكوت التابعة للمدينة الترفيهية “والت ديزني” بمدينة فلوريدا الأمريكية”.

وبحسب قناة “فوكس نيوز”، أكد مسؤولو ديزني، “أن الحريق بدأ في ثلاجة كبيرة تقع خلف جناح فرنسا، مما استدعى إخلاء بعض الزوار من “مغامرة ريمي في راتاتوي”، وهي واحدة من المعالم الحديثة في إبكوت، مستوحاة من الفيلم الكرتوني الشهير”.

يذكر أن الحريق وقع خلال “فترة ذروة الزيارات بسبب عطلة الربيع، وكذلك خلال فعاليات مهرجان إبكوت الدولي للزهور والحدائق، الذي يستمر حتى 2 يونيو، ويقع منتجع “عالم والت ديزني” على بعد حوالي 20 ميلا جنوب غرب أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، ويشمل أجزاء من مقاطعتي أورانج وأوسيولا، بالإضافة إلى مدينتي ليك بوينا فيستا وباي ليك”.

BREAKING: MASSIVE FIRE AT DISNEY'S EPCOT! pic.twitter.com/6moMpHFy0s — Gaming & Global News (@GamingAndGlobal) March 23, 2025

🚨BREAKING🚨



A massive fire has broken out at Disney. pic.twitter.com/zKH0qCJUUA — Merissa Hansen (@merissahansen17) March 23, 2025

🚨#BREAKING: Fire Erupts at EPCOT in Walt Disney World, Prompting Evacuation of France Pavilion as Thick Smoke Billows Across Park and BoardWalk, Cause and Extent of Damage Still Unknown pic.twitter.com/WhfeEVr2QF — High Impact (@highimpactnews) March 22, 2025