أمريكا.. انفجار مدمر في مصنع ذخائر بولاية تينيسي يودي بحياة وفقدان العشرات

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم ولا يزال 18 في عداد المفقودين بعد انفجار هائل وقع صباح الجمعة في مصنع تابع لشركة “أكيوريت إنيرجتيك سيستمز” بولاية تينيسي الأمريكية، والمتخصصة في تصنيع المتفجرات العسكرية.

وأفادت السلطات أن الانفجار دمّر أحد مباني المصنع بالكامل، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى موقع الحادث بسبب استمرار الانفجارات الثانوية وخطورة المواد المتفجرة.

وقال قائد شرطة مقاطعة همفريز، كريس ديفيس، إن الحادث “من أكثر الكوارث الصناعية تدميراً” التي شهدها خلال مسيرته، مؤكدًا أن المبنى الذي وقع فيه الانفجار “لم يعد له وجود”.

ولا تزال التحقيقات جارية بمشاركة مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF) لتحديد أسباب الانفجار، وسط أنباء عن تاريخ سابق للمصنع في انتهاك معايير السلامة المهنية.

THE GROUND SHOOK AND YOU HEARD AN ENORMOUS BLAST. This is video sent to me by Cody Warren who lives in Lobelville. تم النشر بواسطة Nick Beres NC5 في الجمعة، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥