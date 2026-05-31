أمريكا بين كارثتين.. قتلى بـ«تسرب كيميائي» وانفجار نيزك يهزّ الشمال

أعلنت السلطات الأميركية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»، ارتفاع عدد القتلى جراء تسرب مواد كيميائية من خزان داخل مصنع في ولاية واشنطن إلى 11 شخصًا، بعد انتشال فرق الإنقاذ جميع الجثث، بينهم تسعة أشخاص جرى تصنيفهم في عداد المفقودين في بداية الحادث.

وأوضحت التقارير أن الحادث وقع عقب انفجار داخلي في خزان يحتوي على محلول كيميائي مكوَّن من هيدروكسيد الصوديوم (الصودا الكاوية) وكبريتيد الصوديوم، وهو خليط يُستخدم في صناعة عجين الورق داخل منشأة «نيبون ديناويف» للتغليف في مدينة لونغفيو، خلال يوم الثلاثاء الماضي.

وبيّنت السلطات أن عمليات البحث شملت تفتيشًا دقيقًا تحت الأنقاض داخل منطقة مغلقة، بمشاركة فرق الإنقاذ وباستخدام طائرات مسيّرة، في إطار جهود مستمرة للوصول إلى المفقودين.

كما أظهرت الاختبارات الأولية أن الحادث تسبب في تسرب ملوثات إلى نهر كولومبيا القريب، مع التأكيد على عدم رصد آثار صحية سلبية على جودة الهواء أو مياه الشرب في مدينة لونغفيو حتى الآن، وفق المعطيات الرسمية.

وأشارت المعلومات إلى أن الخزان كان يحتوي على نحو 3.4 مليون لتر من المواد الكيميائية، فيما تعود ملكية المنشأة إلى شركة «نيبون بيبر إندستريز» اليابانية التي استحوذت على المصنع في وقت سابق.

وفي سياق منفصل، أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، انفجار جسم فضائي طبيعي كان في طريقه نحو الأرض فوق شمال شرق الولايات المتحدة، ما أدى إلى تكوّن كرة نارية ضخمة أحدثت دويًا سُمع في مناطق واسعة.

وأوضحت جينيفر دورين، نائبة رئيس قسم الأخبار في «ناسا»، أن كرة النار تفتتت فوق شمال شرق ولاية ماساتشوستس وجنوب شرق ولاية نيوهامبشير عند الساعة 14:06 بتوقيت غرينتش، مؤكدة أن الحدث لم يرتبط بأي زخات نيزكية نشطة أو حطام فضائي أو أقمار صناعية.

وأضافت أن الجسم الطبيعي كان يسير بسرعة تتجاوز 120 ألف كيلومتر في الساعة، وعلى ارتفاع يقارب 64 كيلومترًا قبل أن يتفكك في الغلاف الجوي، مطلقًا طاقة تعادل نحو 300 طن من مادة تي إن تي، وهو ما يفسر دوي الانفجارات القوية التي أثارت ذعر السكان.

وأفاد سكان محليون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الانفجار كان عنيفًا إلى درجة تسببت في اهتزاز منازل، فيما سادت حالة من القلق قبل أن تؤكد «ناسا» الطبيعة الفلكية للحدث.

وتعكس الحادثتان، رغم اختلاف طبيعتهما، حالة من الطوارئ بين الواقع الصناعي والمخاطر الطبيعية في الولايات المتحدة، بين انفجارات منشآت كيميائية معقدة وظواهر فضائية مفاجئة تخترق الغلاف الجوي بسرعة هائلة.

