أمريكا تبيع النفط الفنزويلي بـ«45 دولار» للبرميل.. رودريغيز توقع أول عقد للتصدير

أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الولايات المتحدة مستعدة لبيع النفط الفنزويلي بسعر 45 دولارًا للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة 64.13 دولارًا.

وأوضح رايت أن واشنطن ستحتفظ بعائدات بيع النفط الفنزويلي في حسابات مصرفية في قطر تعود ملكيتها للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن النفط المستلم من كاراكاس سيُسوق بأسعار السوق.

وجاء هذا الإعلان بعد احتجاز الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في الثالث من يناير، في أعقاب غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، ونقلهم إلى نيويورك، ما أثار انتقادات دولية واسعة، من بينها روسيا والصين وكوريا الديمقراطية، التي دعت إلى الإفراج الفوري عنهما واعتبرت التصرفات الأمريكية انتهاكًا للقانون الدولي.

وفي سياق متصل، أعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز توقيع أول عقد لتصدير الغاز المسال في تاريخ البلاد، مشيرة إلى أن شركة النفط الوطنية PDVSA رفعت إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2015، مؤكدة أن العائدات ستُستخدم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وليس لاستيراد الوقود.

كما أجرت رودريغيز تعديلات حكومية شملت تعيين وزراء جدد ودمج وزارتين لتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بتنمية الاقتصاد الوطني.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دعمه لرودريغيز بدلًا من زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو لتولي السلطة المؤقتة، موضحًا أن ذلك يهدف إلى تفادي تجربة العراق وعدم الاستقرار الذي أعقبها، مؤكدًا احترامه لماتشادو وتقديره لمبادراتها، لكنه وصف رودريغيز بأنها شخصية عملية وقادرة على التعاون مع واشنطن لضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فنزويلا.