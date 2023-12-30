أمريكا تبيع ذخائر لإسرائيل دون مراجعة «الكونغرس»

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على بيع قذائف مدفعية لإسرائيل عيار 155 مليمترا والمعدات المرتبطة بها دون مراجعة الكونجرس.

ونقلت “رويترز” عن الوزارة قولها أن وزير الدفاع لويد أوستن حدد أن هناك حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الذخيرة على الفور لإسرائيل، مما يعلق شرط مراجعة الكونجرس للصفقة.

وتأتي عملية البيع في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل قصفها لقطاع غزة لليوم 85 على التوالي ، دون أن تتمكن الجهود السياسية من وضع حد لهذا الحرب بسبب رفض الولايات المتحدة لإصدار قرار دولي بوقف إطلاق النار.

وقال (البنتاجون) إن إسرائيل طلبت إضافة صمامات وكبسولات تفجير إلى طلب سابق للحصول على القذائف عيار 155 ملليمترا لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 147.5 مليون دولار.

وهذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي تتخطى فيها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مراجعة الكونجرس لبيع أسلحة لإسرائيل، حيث استخدمت في التاسع من ديسمبر الجاري سلطة الطوارئ للسماح ببيع حوالي 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل.