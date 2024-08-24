أمريكا تتوعد الدول التي تفتح فروعا للمصارف الروسية

هددت واشنطن بفرض عقوبات على الدول التي تسمح بفتح فروع للمصارف الروسية فيها.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو، لصحيفة “فاينانشال تايمز”: “سنلاحق ليس فقط الفرع الذي يفتحونه، بل والمؤسسات والشركات الأخرى في البلاد التي تتعاون معهم”.

وأشار إلى أن البنوك “تتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والأعضاء الآخرين في تحالفنا أكثر مما هو مع روسيا”، مضيفا أنها “لا تريد خسارة إمكانية الوصول إلى الدولار واليورو والجنيه الاسترليني أو الين”.

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاءهما فرضوا عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي انطلقت في عام 2022، واستهدفت العقوبات الغربية القطاع المالي الروسي والبنوك، إلى جانب قطاعات أخرى من الاقتصاد.