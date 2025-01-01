أمريكا تجدد دعم السلام والاستقرار في ليبيا

التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، عبر الاتصال المرئي المباشر، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيرمي برنت.

وتم خلال اللقاء “تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الأولوية، بما في ذلك ملاحظات بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وآخر المستجدات الدولية في المنطقة، خاصة في سوريا والسودان، وأثرها على ليبيا”.

وأكد العقوري على “أهمية العمل على الملف الاقتصادي لما له من تأثير كبير على حياة المواطن الليبي، مشيراً إلى استعداد مجلس النواب لمناقشة التشريعات اللازمة في هذا الإطار، منوهاً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصلة”.

كما أكد العقوري على “موقف مجلس النواب الرافض لأي وجود أجنبي على الأراضي الليبية، وعلى ضرورة مواصلة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات أمنية، من أجل أن يعم السلام في البلاد”.

وفيما يتعلق بالمسار الدستوري، أشار العقوري إلى “أهمية وجود دستور دائم من أجل دعم مسيرة السلام والاستقرار في ليبيا”.

وفيما يخص العلاقات الليبية الأمريكية، أعرب العقوري “عن الحرص على تعزيز التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مقدماً تهانيه بالعام الجديد ونجاح الانتخابات الأمريكية، معرباً عن شكره لبرامج الدعم التي تقدمها الولايات المتحدة لليبيا، وخاصة تلك الموجهة لدعم جنوب البلاد”.

بدوره، أكد برنت، على “حرص بلاده لدعم السلام والاستقرار في ليبيا مؤكدا على التزام السفارة بتوطيد العلاقات الليبية الامريكية في كل المجالات بتنسيق مع شركاء ليبيين من كافة أنحاء ليبيا”.

وفي ختام اللقاء، “اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يعود على الشعب الليبي بالمزيد من الاستقرار والازدهار”.