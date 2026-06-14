أمريكا تحت ضغط «العنف المسلح».. الحوادث تتوالى بلا توقف

أصيب شخصان بجروح جراء حادث إطلاق نار وقع داخل مركز هايوود التجاري في مدينة غرينفيل بولاية كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما قامت الشرطة المحلية باعتقال عدد من الأشخاص على خلفية الحادث، بينما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابساته.

وأفادت شبكة «فوكس نيوز» نقلاً عن مسؤولين في مدينة غرينفيل أن الوحدات الأمنية استجابت لحادث إطلاق نار داخل المركز التجاري بعد ظهر يوم السبت، حيث تم الدفع بقوات الشرطة إلى الموقع بشكل عاجل.

وأكدت شرطة غرينفيل أن شخصين أُصيبا بأعيرة نارية وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين تم احتجاز عدد من المشتبه بهم، بالتزامن مع عملية إخلاء كاملة للمركز التجاري بمساعدة الأجهزة الأمنية المختصة.

وأوضحت الشرطة أنه لم يتم تسجيل أي إطلاق نار إضافي بعد وصول العناصر الأمنية إلى المكان، مشيرة إلى أن الوضع بات تحت السيطرة، رغم استمرار التوتر في محيط الحادث خلال الساعات الأولى.

وأضافت أن المعطيات الأولية للتحقيق تشير إلى أن الحادث بدأ نتيجة خلاف تطور لاحقاً إلى تبادل لإطلاق النار داخل المركز التجاري.

من جهته، دعا رئيس قسم الإطفاء في مدينة غرينفيل تريستان جونسون السكان إلى تجنب الاقتراب من منطقة المركز التجاري، بهدف تمكين فرق الأمن والطوارئ من استكمال إجراءاتها، مؤكداً أن المركز سيبقى مغلقاً حتى إشعار آخر.

وتأتي هذه الحادثة في سياق استمرار تسجيل حوادث إطلاق نار متفرقة داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك مناطق تشهد تجمعات عامة ومراكز تجارية، ما يثير من جديد النقاش حول انتشار السلاح الفردي والأمن العام في البلاد، خاصة مع تزايد الحوادث في ولايات مختلفة خلال الفترة الأخيرة.

وفي سياق متصل، تشير بيانات «أرشيف عنف السلاح» في الولايات المتحدة إلى تسجيل أكثر من 100 حادث إطلاق نار منذ 11 يونيو، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى في عدة ولايات، بينها تكساس وكارولاينا الشمالية وكاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا وأوهايو.

كما شهدت بعض هذه الولايات حوادث دامية خلال الفترة نفسها، بينها مقتل مراهقين وإصابات في صفوف مدنيين، إضافة إلى حوادث مرتبطة بمواجهات مسلحة مع الشرطة، ما يعكس تصاعداً في وتيرة العنف المسلح في عدد من المناطق الأمريكية.

وفي حادث منفصل، أفادت تقارير محلية بأن مدينة لوس أنجلوس شهدت خلال الفترة نفسها حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل مراهق، تزامناً مع فعاليات رياضية كبرى، في وقت تتواصل فيه التحقيقات حول عدة حوادث أخرى في ولايات مختلفة.

وتشير تقارير إعلامية وبيانات متخصصة إلى أن الولايات المتحدة تشهد نمطاً متكرراً من حوادث إطلاق النار في الأماكن العامة، بما في ذلك مراكز تجارية ومدارس ومرافق خدمية، وهو ما يضع السلطات الأمنية أمام تحديات مستمرة في ضبط الأمن والحد من هذه الظاهرة.