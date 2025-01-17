أمريكا تحذّر مستخدمي الهواتف من «المخترق الشبح»

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي”، “تحذيرا لمستخدمي “أجهزة أبل وغوغل ومايكروسوفت”، ناصحا بعدم تثبيت تطبيقات معينة قد تشكل مخاطر أمنية”.

وأطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي، على هذا التهديد اسم “المخترق الشبح”، وقال إن التهديد “ينمو بسرعة” وإن “المحتالين لا يميزون بين الأشخاص، ويريدون المال من أي شخص يمكنهم أخذه منه”.

وبحسب موقع “فوربس”، فإن “هذه التطبيقات قد تعرض البيانات الشخصية للخطر، مما يؤدي إلى عمليات احتيال وسرقة الهوية”.

ونصح “إف بي آي”، “المستخدمين بتوخي الحذر عند تنزيل وتثبيت أي برنامج جديد، خاصة تلك القادمة من مصادر غير موثوقة”.

وأضاف: “ينتحل المحتالون صفة ممثلي البنوك لإقناع الضحايا بأن متسللين تسللوا إلى حساباتهم المالية، ويتم حث الضحايا على نقل أموالهم بسرعة لحماية أصولهم. في الواقع، لم يكن هناك أي متسلل، والأموال التي تم تحويلها أصبحت الآن تحت سيطرة المحتال بالكامل”.

ولتجنب هذه التهديدات، ينصح الموقع باتباع الخطوات التالية:

تنزيل التطبيقات فقط من المتاجر الرسمية: تأكد من الحصول على التطبيقات حصريا من المتاجر الرسمية مثل متجر Apple App Store أو Google Play Store أو Microsoft Store.

مراجعة أذونات التطبيقات: قبل التثبيت، تحقق من الأذونات التي يطلبها التطبيق. كن حذرا إذا طلب التطبيق الوصول إلى بيانات أو ميزات غير مرتبطة بوظيفته الأساسية.

قراءة تقييمات ومراجعات المستخدمين: اطلع على آراء المستخدمين الآخرين لتقييم موثوقية وسلامة التطبيق.

تحديث جهازك بانتظام: قم بتحديث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام لحماية جهازك من الثغرات الأمنية المعروفة.

استخدام برامج الأمان: فكّر في تثبيت برامج أمان موثوقة لاكتشاف ومنع التهديدات المحتملة.