أمريكا تحذّر مواطنيها من السفر إلى سوريا وتدعو الموجودين للمغادرة فوراً

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا عاجلًا لمواطنيها بشأن السفر إلى سوريا، ودعت الموجودين في البلاد إلى مغادرة الأراضي السورية فورًا، وسط تصاعد حاد للتوترات الأمنية والعنف في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وجاء التحذير في بيان رسمي نشرته السفارة الأمريكية في سوريا عبر حسابها على منصة “إكس”، مؤكدة استمرار النزاعات المسلحة في المنطقة ورفع مستوى التحذير إلى “المستوى الرابع”، وهو أعلى مستويات التحذير الأمنية، بسبب تدهور الأوضاع الميدانية وارتفاع المخاطر على المدنيين.

وشددت الخارجية الأمريكية على ضرورة احتماء المواطنين الأمريكيين غير القادرين على المغادرة في أماكن آمنة، وتجنّب التنقل أو التواجد في الأماكن العامة، مع متابعة مستجدات الأوضاع الأمنية عن كثب.

هذا وبدأت الاشتباكات العنيفة في محافظة السويداء في 13 يوليو الجاري، بين مسلحين دروز محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة السورية، واستمرت لعدة أيام متواصلة، مخلفة مئات القتلى من المدنيين والعسكريين على حد سواء. تلت ذلك حملة عسكرية شنتها قوات النظام السوري للسيطرة على المدينة ومحاولة فرض الأمن.

وتزامنًا مع ذلك، ظهرت مظاهر توتر في ضواحي العاصمة دمشق، مع انتشار مقاتلين دروز في شوارع مدينة جرمانا، في مشهد يعكس تداعيات الأزمة الأمنية التي تتسع رقعتها.

وفي محاولة لاحتواء التصعيد، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يشمل 14 بندًا رئيسيًا، من بينها وقف العمليات العسكرية بشكل فوري، وتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الدولة وشيوخ الطائفة الدرزية لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

ويأتي هذا الاتفاق وسط أجواء متوترة للغاية، مع استمرار المخاوف من تجدد العنف وتصعيد المواجهات بين الأطراف المتنازعة، مما يجعل مستقبل محافظة السويداء محط أنظار إقليمية ودولية.