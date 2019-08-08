الرئيسية | تكنولوجيا

أمريكا تحظر شركاتها من توقيع عقود جديدة مع هواوي الصينية

عين ليبيا | آخر تحديث: 8 أغسطس 2019 - 09:30
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

وتنص الوثيقة على جواز منح إعفاءات في ظروف معينة لمدة تصل إلى عامين. [رويترز]

قامت الولايات المتحدة رسمياً بحظر الشركات الأمريكية من توقيع عقود جديدة مع عملاق التكنولوجيا “هواوي” وشركات صينية أخرى، في أحدث حلقة من النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

حيث ستمنع هذه القواعد بدءاً من 13 أغسطس على أي وكالة اتحادية أمريكية من أن تتحصل من تلك الشركات الصينية، على معدات اتصالات أو تكنولوجيا.

هذا وتنص الوثيقة على جواز منح إعفاءات في ظروف معينة لمدة تصل إلى عامين، من قبل رئيس وكالة فدرالية، أو في حالات أخرى من قبل مدير أجهزة الاستخبارات الوطنية.

أخبار ذات صلة
بعد الاستعانة بشركة آبل.. غوغل تستعد لإطلاق أحدث هواتفها الذكية

كما يعتبر نشر هذه القواعد، الحلقة الأحدث في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع قيود على عمل هواوي في الولايات المتحدة. ويؤكد مسؤولون أمريكيون على أن هذه المجموعة الصينية مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الصينية.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن