أمريكا تحقق في العلاقة بين هجوم «نيو أورليانز» وانفجار «تسلا سايبرترك»

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن “إن السلطات تحقق في ما إذا كانت هناك روابط بين هجوم نيو أورليانز، وانفجار شاحنة “تسلا سايبرترك” أمام فندق دونالد ترامب في لاس فيغاس مؤخرا”.

وأضاف بايدن في تصريحات اليوم الخميس: “نتابع انفجار سيارة سايبرترك خارج فندق ترامب في لاس فيغاس”، مشيرا إلى أن “أجهزة إنفاذ القانون ومجتمع الاستخبارات يحققون في هذا الأمر أيضا، بما في ذلك ما إذا كانت هناك أي صلة محتملة بالهجوم في نيو أورلينز”.

وفي وقت سابق، قاد شمس الدين جبار، 42 عاما، من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، ولد في ولاية تكساس، شاحنة تحمل علم تنظيم الدولة الإسلامية وسط حشد من المحتفلين بعيد رأس السنة في شارع بوربون بنيو أورليانز، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات.

ولاحقا، أعلنت شرطة لاس فيغاس أن سيارة من طراز “سايبر تراك” التي تنتجها شركة “تسلا”، انفجرت صباح أمس الأربعاء أمام “فندق ترامب” في المدينة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح طفيفة، واستدعى إخلاء الفندق.

وتحقق السلطات الأميركية في انفجار شاحنة “سايبر تراك” التي تصنعها شركة “تسلا”، خارج فندق يملكه الرئيس المنتخب دونالد ترمب في لاس فيغاس يوم الأربعاء، باعتباره عملاً إرهابياً محتملاً، كما تبحث ما إذا كان هناك أي صلة بحادث نيو أورلينز الذي أسفر عن قتل 15 شخصاً على الأقل.

وقالت شرطة مترو لاس فيغاس “إن شاحنة “سايبر تراك” من طراز 2024، توقفت عند أبواب مدخل الفندق الزجاجية، قبل أن يظهر الدخان من السيارة، ويحدث انفجار كبير”، وأصيب سبعة أشخاص بجروح طفيفة، ولم يتم تحديد هوية السائق الذي قتل في الانفجار.

بدوره، علق الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك، في منشور على منصة اكس بالقول “إن فريقاً في الشركة أكد أن الانفجار نجم عن “ألعاب نارية كبيرة جداً و/أو قنبلة محمولة” في الشاحنة المستأجرة”.

وأضاف أن كل من الشاحنة الصغيرة، وتلك المستخدمة في حادثة نيو أورليانز، تم استئجارهما من تطبيق “تورو” الذي يسمح للمشتركين بتأجير مركباتهم، مضيفاً: “ربما يكونان مرتبطين بطريقة ما”.

وقال ماسك “إن شركة صناعة السيارات الكهربائية تساعد في التحقيق”. وأكد ماكماهيل تعاون ماسك، قائلاً إن “تسلا” قدمت معلومات من أنظمتها، بما في ذلك بيانات السيارة وسجلات محطات الشحن، للمساعدة في التحقيق”.

وكتب ماسك في منصة “إكس”: “اختار الأغبياء الأشرار السيارة الخطأ لشن العمل الإرهابي وفي الواقع، لقد احتوت هذه السيارة الكهربائية الانفجار ووجهته إلى الأعلى. وحتى الأبواب الزجاجية للردهة لم تتحطم”. في إشارة إلى أن السيارة التي انفجرت في لاس فيغاس امتصت الانفجار وحدّت من أضراره، مضيفا أنه يستحق “نوبل للسلام” على جودة صناعة سياراته.

ومنذ قليل، أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 11شخصا ووإصابة آخرين بحادث إطلاق نار جماعي وقع في ملهى ليلي في حي كوينز في مدينة نيويورك الأمريكية.