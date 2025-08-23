أمريكا.. تحويل «البلوتونيوم» إلى وقود للمفاعلات وخبراء يصفون خطوة ترامب بـ«ضرب من الجنون»!

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطوة نووية غير مسبوقة، تهدف إلى تحويل البلوتونيوم المتبقي من حقبة الحرب الباردة إلى وقود محتمل للمفاعلات النووية الأميركية الجديدة، في تحرك يثير جدلاً واسعاً بين خبراء السلامة النووية.

وأكد تقرير لوكالة “رويترز” أن الإدارة الأميركية تنوي توفير نحو 20 طناً مترياً من البلوتونيوم المستخرج من الرؤوس النووية المفككة، لاستخدامه كوقود في مفاعلات الطاقة، وهو جزء من توجه أوسع لتحويل تركيز فائض البلوتونيوم نحو الاستخدام السلمي بعد توقيع ترامب لأمر تنفيذي في مايو الماضي، أوقف جزءاً كبيراً من برنامج التخلص منه.

وتخطط وزارة الطاقة الأمريكية قريباً لطلب مقترحات من القطاع الصناعي، حيث سيتم تقديم البلوتونيوم بتكلفة منخفضة أو مجانية، على أن تتحمل الشركات تكاليف النقل والتصميم والبناء.

ويشير التقرير إلى أن استخدام البلوتونيوم كوقود لم يحدث إلا في تجارب قصيرة، ولم تكشف الإدارة عن حجم المادة الكامل أو التوقيت المتوقع للتنفيذ.

هذا ويبلغ المخزون الكلي للبلوتونيوم الصالح للاستخدام في الولايات المتحدة 34 طناً، مع التزام سابق بالتخلص منه وفق اتفاقية حظر الانتشار النووي مع روسيا عام 2000.

ومن المقرر أن يتم تخزين البلوتونيوم حالياً في منشآت محصنة للغاية، نظراً لطول عمره النصفي البالغ نحو 24 ألف عام وخطورته الشديدة. وكان البرنامج الحالي يخطط للتخلص منه عبر دفنه في موقع تجريبي بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار.

ومع ارتفاع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة، تأتي خطوة ترامب كحل لتأمين الوقود النووي المتقدم، إلا أن المبادرة أثارت مخاوف خبراء السلامة، الذين يرون فيها مخاطرة كبيرة، مستذكرين فشل مشروع وقود “موكس” المكلف الذي ألغي عام 2018.

ووصف الفيزيائي النووي إدوين ليمان هذه الفكرة بأنها “ضرب من الجنون”، داعياً إلى الالتزام بخطط التخلص الآمنة والأقل تكلفة، فيما لم تؤكد وزارة الطاقة التقرير رسمياً، لكنها أكدت أنها تدرس استراتيجيات لتعزيز سلاسل توريد الوقود النووي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يركز فيه ترامب على تعزيز البنية التحتية للطاقة النووية الأميركية، في ظل زيادة الطلب على الكهرباء والتوجه نحو تطوير مفاعلات نووية متقدمة، ما يجعل من القرار محل متابعة دقيقة على الصعيدين الداخلي والدولي.