أمريكا تحوّل مخلفات «الأسلحة النووية» إلى وقود!

أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم الأربعاء، بأن وزارة الطاقة الأمريكية أصدرت قرارًا يسمح باستخدام نفايات البلوتونيوم النووي المتبقي من حقبة الحرب الباردة كوقود للمفاعلات النووية الحديثة.

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة، ستسمح الإدارة الأمريكية لشركات الطاقة باستخدام ما يصل إلى 19 طناً مترياً من البلوتونيوم المستهلك من رؤوس حربية نووية قديمة، في خطوة تهدف إلى تسريع منح تراخيص تشغيل المفاعلات الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أوسع لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتحفيز قطاع الطاقة النووية، تزامناً مع تزايد الطلب على الكهرباء الذي قد يتضاعف خلال العقد المقبل، مدفوعًا بالزيادة السريعة في عدد مراكز البيانات المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركتين على الأقل، هما “أوكلو” الأمريكية و”نيوكليو” الفرنسية، تخططان لتقديم طلبات رسمية للاستفادة من هذه النفايات النووية.

تعد هذه الخطوة أحدث محاولة من واشنطن لاستغلال مواردها النووية المتاحة، وتحويل مخلفات الأسلحة النووية إلى مصادر طاقة مدنية ومستدامة، بما يعزز من أمن الطاقة ويقلل من المخاطر المرتبطة بتخزين المواد النووية.