أمريكا تحوّل ملاعب «كأس العالم 2026» إلى مناطق محظورة جوياً بالكامل

أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية عن فرض حزمة قيود أمنية صارمة على استخدام الطائرات المسيرة فوق الملاعب والمناطق المحيطة ببطولة كأس العالم 2026، في إطار استعدادات مكثفة لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر عالميًا، الذي يقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا وعلى أراضي ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب البيان الرسمي، ستشمل الإجراءات إنشاء “مناطق محظورة جويًا” فوق الملاعب المستضيفة للمباريات، إضافة إلى مواقع فعاليات المشجعين، والمعسكرات الأساسية والتدريبية للمنتخبات المشاركة، بهدف منع أي تحليق غير مصرح به للطائرات بدون طيار خلال فترة البطولة.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أمنية موسعة تهدف إلى حماية الأجواء وضمان سلامة اللاعبين والجماهير والمنشآت الرياضية، في ظل تزايد استخدام الطائرات المسيرة في الفعاليات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، وما تفرضه من تحديات أمنية جديدة على سلطات الطيران.

وحذرت إدارة الطيران الفيدرالية من أن أي انتهاك لهذه القيود سيواجه بعقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف دولار، إلى جانب مصادرة الطائرات المسيرة، واحتمال توجيه اتهامات جنائية في بعض الحالات، ما يعكس مستوى التشدد الأمني المتوقع خلال البطولة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن تنسيق مشترك بين الولايات المتحدة والسلطات الجوية في كل من كندا والمكسيك، لضمان تطبيق موحد للقيود الأمنية على امتداد الدول المستضيفة، بما يشمل الملاعب والمرافق الحيوية ومناطق التجمع الجماهيري.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة تعكس حجم التحديات الأمنية المرتبطة بتنظيم نسخة موسعة من كأس العالم، خصوصًا مع ارتفاع أعداد المنتخبات المشاركة واتساع رقعة الملاعب والمناطق المخصصة للجماهير، ما يتطلب منظومة مراقبة جوية أكثر صرامة ودقة.

كما تأتي هذه القيود في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية من استخدام الطائرات المسيرة في انتهاك الخصوصية أو تهديد الفعاليات الكبرى، ما دفع العديد من الدول إلى تشديد التشريعات المنظمة لاستخدامها خلال الأحداث الرياضية الدولية.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة، التي تحظى بمتابعة عالمية واسعة، واحدة من أكثر خطط التأمين تعقيدًا في تاريخ كأس العالم، مع اعتماد تقنيات مراقبة متقدمة تشمل الرصد الجوي والأنظمة الذكية لمتابعة أي تحركات غير مصرح بها في محيط الملاعب.

هذا وتُعد الطائرات المسيرة من أبرز التحديات الأمنية الحديثة في الفعاليات الكبرى، إذ استخدمت في بعض الحالات للتصوير غير المصرح به أو اختراق المناطق المحظورة. ومع توسع البطولات الرياضية عالميًا، تتجه الدول المنظمة إلى فرض مناطق حظر جوي مشددة لحماية الفعاليات وضمان سيرها دون تهديدات أمنية أو لوجستية.