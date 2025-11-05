أمريكا تختبر صاروخ «مينيوتمان 3» لتعزيز الردع النووي

أعلنت وحدة الفضاء الثلاثون في قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا أن الولايات المتحدة الأمريكية أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز “مينيوتمان 3” غير مسلح، قادر على حمل رؤوس نووية، في خطوة تأتي ضمن جهود تعزيز جاهزية الترسانة الدفاعية واستدامة قدرات الردع الاستراتيجي.

وأوضح موقع القاعدة الإلكتروني أن التجربة نفّذتها قيادة الاستهداف العالمي التابعة لسلاح الجو الأمريكي يوم 5 نوفمبر 2025، مؤكدة أن الإطلاق جاء وفق برامج الاختبارات الدورية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بهدف تقييم كفاءة الأنظمة وصيانتها والتأكد من جاهزيتها التامة لأي طارئ.

وأشار المسؤولون إلى أن التجربة تتضمن متابعة دقيقة لجميع مراحل الإطلاق والمسار، إضافة إلى تحليل البيانات التقنية لضمان دقة الصواريخ واستجابتها في مختلف الظروف، بما يعزز قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على التفوق الاستراتيجي وتعزيز الردع النووي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الولايات المتحدة في تحديث ترسانتها الصاروخية والنووية، وتأكيد التزامها بالحفاظ على مستوى عالٍ من الاستعداد الدفاعي، في وقت يشهد العالم تحديات أمنية متزايدة، ما يجعل هذه التجارب جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الأمن القومي الأمريكي.