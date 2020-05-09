أمريكا تخسر 20.5 مليون وظيفة في شهر بسبب كورونا

خسر سوق العمل الأمريكي 20.5 مليون وظيفة الشهر الماضي نتيجة تفشي وباء كورونا وهي اكبر خسارة وظائف شهرية تسجلها الولايات المتحدة في تاريخها.

وافاد مكتب احصاءات العمل الامريكي ان تلك الخسارة توازي حوالي 2.5 ضعف عدد الوظائف التي خسرتها سوق العمل الامريكي والبالغة 8.7 مليون وظيفة خلال فترة الركود الاقتصادي التي ضربت الولايات المتحدة في الفترة بين 2007 و 2009 والتي تعد اسوأ فترة اقتصادية منذ الركود العظيم في الثلاثينات.

واشار في تقرير نشرته صحيفة “ذا هيل” الامريكية امس الجمعة الى ان معدل البطالة في الولايات المتحدة قفز بعد تلك الخسارة الى 14.7% الشهر الماضي من 4.4% في شهر اذار/ مارس السابق واصفا تلك الخسارة الشهرية بانها “الاكبر في تاريخ الولايات المتحدة” وتوازي تقريبا الوظائف التي انتجتها السوق والبالغ عددها 22.4 مليون وظيفة خلال العقد الماضي وهي فترة انتعاش اقتصادي نسبية.

وقال التقرير:”رغم ان حوالي 18.1 مليون وظيفة من الوظائف المفقودة الشهر الماضي كانت نتيجة التسريحات المؤقتة الا انه من المتوقع ان يرغم الركود الاقتصادي الحاد الناجم عن تفشي وباء كورونا عدد كبير من الشركات على الاغلاق.”

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