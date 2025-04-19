أمريكا تدشن صفحة إلكترونية حول «فيروس كورونا»!

أطلق البيت الأبيض، صفحة إلكترونية جديدة، على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، حول “أصول نشأة فيروس كورونا المستجد”.

وتدعم الصفحة، “النظرية القائلة بأن فيروس (كوفيد-19) نشأ داخل مختبر، وتشبه ملصقا لأحد أفلام هوليوود، بأحرف كبيرة عنوانا للفيلم وهو (تسريب المختبر)، ويقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الكلمتين بوجه صارم، وكتب تحت العنوان: “الأصول الحقيقية لكوفيد-19″، حيث كتبت كلمة كوفيد – 19 بخط اليد”.

واتهمت الصفحة وسائل الإعلام والساسة والسلطات الصحية وخبير المناعة الأمريكي البارز والمدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، “بنشر النظرية القائلة بأن الفيروس نشأ بشكل طبيعي”.

وزعمت الصفحة أيضا أن “هناك الكثير من الأدلة على أن الفيروس نشأ في مختبر في مدينة ووهان الصينية”، كما انتقدت الصفحة أيضا “أهم القواعد التي تم اتباعها في فترة التصدي لجائحة كوفيد -مثل التباعد الاجتماعي وارتداء كمامات الوجه وعمليات الإغلاق– بزعم أنها خاطئة”.

وكان أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن “جائحة جديدة ستحدث عاجلا أم آجلا، مؤكدا أن هذا “ليس خطرا نظريا”، بل “حتمية وبائية”.

وكانت حالة الطوارئ الصحية العامة المتعلقة بـ “كوفيد-19” سارية في النظام الصحي العالمي منذ أواخر يناير 2020 وحتى 5 مايو 2023، ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية حتى 23 مارس 2025، “تم تسجيل 777,684,506 حالة إصابة بفيروس كورونا و7,092,720 حالة وفاة حول العالم”.