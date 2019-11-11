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أمريكا تدعم مُقترحاً أممياً لحل الأزمة في العراق

عين ليبيا | آخر تحديث: 11 نوفمبر 2019 - 10:06
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الولايات المتحدة انضمت إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين. [إنترنت]

أكدت واشنطن تأييدها لخريطة الطريق الأممية لاحتواء الأزمة في العراق، داعيةً بغداد لوقف العنف ضد المحتجين وإجراء انتخابات مبكرة.

حيث عبّر البيت الأبيض في بيان نشره مساء الأحد عن قلق الولايات المتحدة إزاء استمرار الهجمات ضد المتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني والإعلام في العراق، وكذلك القيود المفروضة على الإنترنت، وقال:

“العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما يستنفد النظام الإيراني مواردهم ويستخدم المجموعات المسلحة وحلفاءه السياسيين لمنعهم من التعبير عن آرائهم”.

كما أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تنضم إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعد الرئيس برهم صالح لإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة.

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