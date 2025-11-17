أمريكا تدعو أطراف النزاع في السودان لبدء هدنة إنسانية لمدة «3 أشهر»

قال مسعد بولس، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أفريقيا، إن أطراف النزاع في السودان يجب أن توافق على بدء هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر لوقف ما وصفه بـ “أكبر أزمة إنسانية في العالم” حالياً.

وأضاف أن “الفظائع التي يشهدها السودان غير مقبولة ويجب أن تتوقف بسرعة”، مؤكداً أن واشنطن تحث جميع الأطراف على قبول الهدنة وتنفيذها فوراً.

وكانت حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في الفاشر، داعية إلى وقف إطلاق نار فوري وسط تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين.

تشاد تستقبل 1.6 مليون لاجئ سوداني وتدعم جهود الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحل الأزمة

صرح وزير خارجية تشاد، عبد الله صابر فضل، اليوم الأحد، بأن بلاده استقبلت نحو 1.6 مليون لاجئ سوداني، مؤكداً دعم تشاد لجميع المبادرات المتخذة على مستوى الاتحاد الأفريقي أو مجلس الأمن بشأن الأزمة السودانية.

وقال الوزير، في تصريح لـ”سبوتنيك”، إن لدى تشاد اهتماماً مشتركاً مع مصر في تقديم الدعم الأكبر للاجئين السودانيين في كلا البلدين، مشيراً إلى أن استضافة اللاجئين تأتي في إطار الجهود الإنسانية لدعم المدنيين المتضررين من النزاع.

وأضاف أن بلاده ملتزمة بدعم جميع المبادرات المتعلقة بحل الأزمة السودانية على المستويين الإقليمي والدولي.

شبكة أطباء السودان توثّق 32 حالة اغتصاب لفتيات هاربات من الفاشر خلال أسبوع

أعلنت “شبكة أطباء السودان” أن فريقها وثّق، استناداً إلى معلومات طبية وميدانية وصفتها بالموثوقة، 32 حالة اغتصاب خلال أسبوع لفتيات فررن من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور ووصلن إلى بلدة طويلة.

وأوضحت الشبكة في بيان صدر الأحد أن عدداً من الاعتداءات وقع داخل الفاشر عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة، فيما تعرضت فتيات أخريات للاغتصاب أثناء محاولتهن الفرار باتجاه بلدة طويلة.

وأدانت الشبكة ما وصفته بـ”الانتهاكات الجسيمة” التي تُنسب لعناصر من قوات الدعم السريع بحق نساء في الفاشر والفارات من القتال، معتبرة أنها “ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” وتشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكد البيان أن هذه الحوادث تعكس “مستوى الانفلات والانتهاكات الممنهجة” في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، محمّلة إياها المسؤولية الكاملة، وداعية إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، وتأمين الحماية للناجيات والشهود، وتمكين الضحايا من تلقي العلاج والدعم النفسي والقانوني دون أي قيود.

هذا ويشهد السودان حرباً بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” منذ أبريل 2023، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين داخلياً وخارجياً، كما أثرت على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، و

على الرغم من وساطات عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، لم تنجح الجهود حتى الآن في التوصل إلى اتفاق دائم لوقف القتال.