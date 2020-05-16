أمريكا.. ترامب سيستأنف تمويل «الصحة العالمية»

كشفت قناة فوكس نيوز الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستستأنف جزءا من التمويل لمنظمة الصحة العالمية، بعد أن علقته في وقت سابق بدعوى “فشل” المنظمة، وقربها من الصين في وباء فيروس كورونا.

وقالت فوكس نيوز إنها حصلت على رسالة مكونة من 5 صفحات، تفيد بأن إدارة ترامب ستقدم لمنظمة الصحة العالمية أموالًا بقدر ما تدفعه الصين، في مجالات معينة.

وقال مقدم البرنامج في القناة تاكر كارلسون: “لقد سمعنا أن ترامب سيوقع الرسالة المذكورة. ولا نعرف كيف اقتنع بذلك”.

وبحسب القناة، فإن ترامب قال في الرسالة إنه يعتقد بأن المنظمة لا تزال تتمتع بإمكانيات كبيرة رغم التحركات الفاشلة.

كما أشار ترامب إلى إمكانية أن تزيد الولايات المتحدة حجم التمويل بشكل متوازن إذا قامت الصين بذلك.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أوعز ترامب لإدارته بتجميد التمويل الذي تقدمه بلاده للمنظمة، واتهمها بسوء إدارة أزمة كورونا

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