أمريكا.. ترامب يعيد «وزارة الحرب» ويغير اسم خليج المكسيك لـ«خليج أمريكا»

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع أمراً تنفيذياً يسمح بإطلاق اسم “وزارة الحرب” على وزارة الدفاع، تنفيذاً لوعد أطلقه مؤخراً.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن ترامب يسعى لإعادة التسمية التاريخية للبنتاغون، في خطوة وصفها بأنها “أحدث خطوة عسكرية”.

وقالت الرئاسة الأميركية لوكالة فرانس برس إن ترامب سيوقع أمراً تنفيذياً لإعادة اعتماد الاسم التاريخي “وزارة الحرب” كاسم ثان لوزارة الدفاع، على أن يحل هذا الاسم محل الاسم الأساسي بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، وخاصة في الكونغرس.

ويسمح المرسوم لوزير الدفاع باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتغيير اسم وزارة الدفاع الأميركية بشكل نهائي إلى وزارة الحرب.

وكان ترامب قد أعلن في أغسطس عزمه استعادة التسمية التي كانت قائمة بين 1789 و1949، مبرراً ذلك بأن اسم “الدفاع” يبدو دفاعياً أكثر من اللازم، ويريد أن يكون هناك طابع هجومي أيضاً.

ويهدف هذا التغيير إلى أن تعكس الوزارة قوتها وقدرتها على حماية المصالح الوطنية، في إطار فرض “السلام من خلال القوة” وضمان “احترام العالم للولايات المتحدة مرة أخرى”.

ترامب يحتفل بتبني شركة دلتا تسمية “خليج أمريكا” تنفيذًا لأمره التنفيذي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركة الطيران “دلتا” أدرجت تعديلات على كتيباتها الرسمية، شملت استبدال تسمية “خليج المكسيك” بـ”خليج أمريكا”، وذلك التزامًا بأمره التنفيذي الذي أصدره خلال ولايته الثانية.

ونشر ترامب عبر منصته “تروث سوشال” صورة لوثيقة رسمية من دليل الملاحة الجوية لشركة دلتا، تظهر التعديلات التي تضمنت إعادة تسمية الخليج إلى “خليج أمريكا”، وكذلك إعادة استخدام مصطلح “إشعار للطيارين” بدلاً من “إشعار للبعثات الجوية”، في إشارة إلى إلغاء تغييرات سابقة اعتبرتها بعض الجهات “عنصرية”.

علق ترامب على المذكرة بالقول: “الليبراليون اعتبروا أن عبارة إشعار للطيارين تحمل طابعًا عنصريًا، فغيّروها إلى إشعار للبعثات الجوية، والآن دلتا أعادتها إلى إشعار للطيارين”. وأضاف: “أعتقد أنهم أخيرًا بدأوا يتبنون شعار (MAGA) اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا”.

من جهتها، أوضحت شركة دلتا أن هذه التغييرات جاءت تنفيذاً لتعليمات إدارة الطيران الفيدرالية.

وأشار التقرير إلى أن تطبيق خرائط “غوغل مابس” اعتمد التسمية الجديدة “خليج أمريكا” داخل الولايات المتحدة فقط، في حين لا تزال التسمية القديمة “خليج المكسيك” مستخدمة في المكسيك.

تجدر الإشارة إلى أن الأمر التنفيذي الخاص بإعادة تسمية “خليج المكسيك” إلى “خليج أمريكا” بدأ العمل به مع بداية ولاية ترامب الثانية، وتمت المصادقة عليه لاحقًا من قبل مجلس النواب.