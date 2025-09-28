أمريكا.. ترامب يفوّض باستخدام القوة الكاملة لمواجهة احتجاجات بورتلاند

أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وزير الحرب بيت هيغسيث بتوفير جميع القوات اللازمة لحماية مدينة بورتلاند ومنشآت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية المحاصرة، وذلك في مواجهة ما وصفه بهجمات حركة “أنتيفا” وغيرها من “الإرهابيين المحليين”.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “أُفوض باستخدام القوة الكاملة، إذا لزم الأمر”، مشيراً إلى أن التفويض جاء بناءً على طلب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، لضمان حماية المنشآت والبنية التحتية الحيوية في المدينة التي وصفها بأنها “مزقتها الحرب”.

ويأتي هذا القرار وسط تصاعد الاحتجاجات والمواجهات في بورتلاند، وسط جدل واسع حول مدى صلاحيات الحكومة الفيدرالية في التدخل بالشؤون المحلية، خاصة بعد أن أرسل ترامب سابقاً قوات من الحرس الوطني استناداً إلى تقارير تلفزيونية تضمنت لقطات قديمة للاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة جورج فلويد في 2020.

يُذكر أن ترامب وقع مؤخراً مرسوماً يصنف حركة “أنتيفا” كمنظمة إرهابية، بعد اغتيال الناشط السياسي اليميني تشارلي كيرك في ولاية يوتا، فيما يستخدم مصطلح “أنتيفا” لوصف مجموعات مناهضة للفاشية تتبنى تكتيكات مواجهة مباشرة، وارتبطت بتصريحات الرئيس ومسؤولين جمهوريين حول التهديدات المحلية في الولايات المتحدة.