أمريكا.. ترامب يهدد بنقل «المشردين» وإجراءات سريعة لمكافحة الجريمة في العاصمة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن نيته نقل المشردين “بعيداً” عن واشنطن، عقب أيام من طرحه فكرة وضع العاصمة تحت سلطة الحكومة الفيدرالية، مستنداً إلى ما وصفه بارتفاع معدل الجريمة في المدينة.

وأكد ترامب في منشور على منصته الاجتماعية “تروث سوشال” أنه سيجعل العاصمة “أكثر أماناً وجمالاً مما كانت عليه في أي وقت مضى”، مضيفاً أن المشردين يجب أن يغادروا فوراً، مع توفير أماكن إقامة لهم، ولكن “بعيداً عن العاصمة”، كما أكد أن المجرمين في المدينة سيتم سجنهم بسرعة، مشيراً إلى أن الإجراءات ستتم بسرعة كبيرة.

هذا وتحتل واشنطن المرتبة الخامسة عشرة بين أكبر المدن الأميركية من حيث عدد المشردين، وفق إحصاءات العام الماضي، ويقضي آلاف الأشخاص لياليهم في الملاجئ أو الشوارع، رغم انخفاض أعدادهم عن مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وكان ترامب هدد سابقاً بنشر الحرس الوطني في إطار حملة صارمة لمكافحة الجريمة في العاصمة، رغم أن إحصاءات الشرطة أظهرت انخفاضاً بنسبة 26% في الجرائم العنيفة خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالعام السابق. كما أظهرت بيانات وزارة العدل أن معدلات الجريمة في المدينة عام 2024 كانت الأدنى منذ ثلاثة عقود.

رئيسة بلدية واشنطن موريل بوزر علقت على تصريحات ترامب في مقابلة مع قناة “إم إس إن بي سي”، مؤكدة عدم وجود ارتفاع في معدلات الجريمة، ووصفت أي مقارنة للحالة في المدينة بدولة مزقتها الحرب بأنها “مبالغ فيها وكاذبة”.

يأتي تهديد ترامب بنشر الحرس الوطني بعد أسابيع من قيامه بنشر عناصر الحرس في لوس أنجلوس ردّاً على تظاهرات عقب مداهمات لتوقيف مهاجرين غير نظاميين، رغم اعتراض المسؤولين المحليين. ويكرر ترامب اقتراح استخدام الحرس الوطني التابع للجيش للسيطرة على مدن يسيطر عليها مسؤولون ديمقراطيون معارضون لسياساته.